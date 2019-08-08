利奇馬颱風來襲，北市府8日晚間8點開始關閉河川疏散門，9點開始拖吊未駛離河川區的車輛，預計11時將疏散門全部關閉。

另外，「利奇馬」颱風預計本月8日開始影響臺灣，恐帶來豪大雨導致河川原水濁度飆高影響用水，尤其部分區域易受停電影響而停水。臺北自來水事業處建請民眾先將水池水塔儲滿備用並節約用水，讓多一分的準備就可少一分的不便

(中時 )