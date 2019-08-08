台中市政府社會局長李允傑穿上農夫裝出席同樂，歡度父親節讓長輩們樂開懷。（陳世宗翻攝）

父親是一家之主、經濟支柱，更是「孩子的大玩偶」，每種角色都是甜蜜負擔、蘊藏著滿滿愛意。台中市立仁愛之家與台灣陽光婦女協會慶祝父親節，特舉辦「88節爺孫童樂會活動」；台中市政府社會局長李允傑特穿上農夫裝出席同樂，歡度父親節，讓長輩們樂開懷。

社會局表市，「88節爺孫童樂會」中，孩子與長輩共同完成領帶彩繪拼貼，小朋友為長輩繫紙領帶祝福、按摩等；仁愛之家長者穿上各行各業服裝與小朋友走秀。廖爺爺出場時，他所穿的消防員服裝很快就被大家認出來；行動不便的呂陳月裡阿嬤，穿著客家採茶服重溫年輕姑娘情懷。

仁愛之家的長者們父親及被一群兒童，天真無邪的笑容與祝福包圍，齊聚一堂一起動手做領結等，感覺就像一家人的溫馨團聚；過程中孩子們的活潑也感染了長輩，讓許多長輩精神抖擻，從頭到尾臉上掛滿笑容，長輩們重享久違的天倫之樂。

李允傑指出，老幼共學的共融方案已在世界許多國家推動，長輩們參加這些活動後，感覺滿足、被接納及被需要，也可降低血壓、減緩焦慮、產生愉悅感等；市府期待能延續這樣的關懷合作，也希望社會上許多團體與社會局一起利益眾生、創造幸福台中。

(中時 )