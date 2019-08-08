「嚇死人了！」吳姓男子7日晚間開車到學甲夜市買消夜，因趕時間下車時忘了熄火，車門也未鎖，他還來不及跟攤販點單，赫然發現有名陌生男子打算偷車，他飛奔上前拉扯制止，對方油門一踩把他甩翻在地，驚險過程全被後方車輛的行車記錄器錄下，警方獲報後循線追查，並出動警網圍捕，不到2小時就將把這名男子逮住，訊後依強盜罪移送法辦。

車主發現想制止，被王男油門一踩，甩翻在地。(翻攝照片)

王男見車未熄火又未上鎖，悄悄摸上車。(翻攝照片)

據了解，搶車的王姓男子（30歲，無前科）近日因為失業心情差，想跟家人借車出門兜風又遭拒，7日晚間騎機車到學甲夜市閒晃，發現一台紅色名牌轎車停放路邊，駕駛不在車上又未熄火，竟心生歹念，把車開了就跑，不顧對方阻止，匆忙間還把自己的機車撞倒在地，錢包、證件都遺落在現場。

得手的王男開著車高速狂奔，沿著台17線進入台南市區，再開上台86快速道路往西方向逃逸，原本要轉入國道3號一路向南，卻發現車子沒油，趕緊下交流道找尋加油站，學甲警方已掌握其行蹤，並通報警網追緝，歸仁警方出動快打部隊圍捕，王男見無路可躲，束手就擒。

王男落網後供稱自己要南下訪友，但跟家人借轎車遭拒，心情不好騎機車到學甲逛夜市，看到這部紅色轎車覺得外型酷炫，不顧車主還在附近，竟想把車偷來代步，沒想到還是難逃警方法網，王男一時異想天開吃上強盜官司，悔不當初。

(中時 )