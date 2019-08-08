小五生接受KKT聲波動力平衡系統治療前（左）與治療後（右），短短一個月，矯正肩部平衡近3度。（院方提供）

家長最在意孩子成長過程「長不高」，但也有人淡定認為是「大隻雞晚啼」。不過，高雄有位小五女童，近1年來身高成長趨緩，更不時抱怨雙腳小腿疼痛，家長擔心「矮人一截」，求醫後竟發現，原本是脊椎左側彎將近12度，所幸經由聲波動力平衡系統治療，加上運動治療短短1個月就長高2公分。

接收這名個案的「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師蔡雯萱指出，該同學因身體不適，也曾赴國術館喬骨，但過兩天後，雙小腿還是一樣疼痛。

經到院檢測結果，發現脊椎左側彎有12度，除身高成長緩慢，且推測因此導致長短腳，只要跑步或走路，因受力不平衡之故，所以導致雙小腿疼痛，偶而還會腰痠，甚至出現麻木感。她提醒家長，當小朋友出現脊椎側彎大於10度時，其實就已需要接受專業矯正。

至於在治療方式，蔡雯萱指出，醫師建議她接受KKT聲波動力平衡系統治療，是藉由聲波傳導使肌肉放鬆進而矯正脊椎結構，此外，還能增進軟組織的修復功能。

以這位同學為例，接受KKT聲波動力平衡系統治療近一個月，總計6次，平均一周來院治療兩次。再輔以背肌訓練、骨盆矯正及核心肌群等運動訓練後，媽媽驚喜發現，很短時間愛女就長高2公分了，而且小腿疼痛也明顯改善，總算讓她放下心中大石頭，目前仍持續讓她接受治療中。

蔡雯萱提醒，暑假接受脊椎側彎檢查與治療的學生人數是平常的五倍之多，若學子有身高成長緩慢情形，千萬別認為是「大隻雞晚啼」，應及早檢測並矯正。

(中時 )