雨水來不及宣洩 桃市府後方出現噴泉 18:062019/08/08 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雨水來不及宣洩，桃市府後方出現噴泉。(甘嘉雯攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬來勢洶洶，桃園地區風雨忽大忽小，驟降雨勢讓市府後方機車停車區下水道來不及宣洩，形成雨水倒灌噴出的景象，而市府緊急拉起封鎖線，也避免剛修復的磁磚又掉落，因而發生意外。 約莫8日傍晚4點左右，桃園地區下起不小的雨勢，與水來不及排出，卻讓排水口將水噴出。 市府後棟大樓日前因為磁磚剝落而封路修補，擔心颱風風強雨大又造成損壞，因此先暫時封路，禁止人車通行。 (中時 ) #市府 #桃園 #雨勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍軍一吐悶氣 拚再翻轉桃園 01:122019/08/04 政治要聞 中壢70歲婦 染本土登革熱 04:102019/08/06 地方新聞 黑韓王浩宇家有違建 幾乎不可能拆 19:192019/08/06 政治 紙風車跳過台中 盧秀燕：拿出EQ來解決！ 22:422019/08/06 政治 看好桃園消費力 金門酒廠搶進布點 04:102019/08/07 產業特刊 秋行軍蟲噴藥防治 數量減少 04:102019/08/07 地方新聞 市政會議到大肚 交通建設成焦點 04:102019/08/07 地方新聞 紙風車取消台中演出 市府續溝通 04:102019/08/07 藝文副刊 柯文哲創台灣民眾黨 游淑慧質疑一件事 10:262019/08/07 政治 雙子星案膠著 南海再提抗告 04:102019/08/08 產業．科技 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 - 生活 不斷更新》強颱利奇馬來襲！全台明天停班停課看這裡 - 生活 颱風假明天有望？三大關鍵決定 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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