強颱利奇馬來勢洶洶，桃園地區風雨忽大忽小，驟降雨勢讓市府後方機車停車區下水道來不及宣洩，形成雨水倒灌噴出的景象，而市府緊急拉起封鎖線，也避免剛修復的磁磚又掉落，因而發生意外。

約莫8日傍晚4點左右，桃園地區下起不小的雨勢，與水來不及排出，卻讓排水口將水噴出。

市府後棟大樓日前因為磁磚剝落而封路修補，擔心颱風風強雨大又造成損壞，因此先暫時封路，禁止人車通行。

(中時 )