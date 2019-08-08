8月8號是父親節，但許多人不知道的是，這天也是「國際性高潮日」。雖說性高潮，的確能為人帶來愉悅，但你是否也有這樣的經驗？高潮過後，卻突然感到莫名哀傷、沮喪、寂寞，為什麼會這樣呢？

這種現象，被稱做「性交後憂鬱（Post-Coital Dysphoria，簡稱PCD）」，通常會發生在高潮後的數個小時內（即使那段性行為是美好的、自願的），情緒反應包含激動、憂鬱、焦慮或悲傷等等，狀況可能會持續5分鐘至1、2個小時。

根據2015年，刊登於國外《性醫學（Sexual Medicine）》期刊的一項研究顯示，有46％的女性至少經歷過一次性交後憂鬱，而有5％的女性，則表示在最近一個月中，曾多次在性行為後感到悲傷或孤獨。

但性交後憂鬱，並非只發生在女生身上，根據2018年，刊登在國外《性與婚姻治療期刊（Journal of Sex & Marital Therapy）》的研究顯示，有41％的男性表示，在一生中的某個時刻，曾出現性交後憂鬱；而有20％的男性，表示在最近一個月中，曾發生性交後憂鬱；還有4％男性坦承自己常常出現性交後憂鬱。

美國性治療師克納（Ian Kerner）表示，性交後憂鬱通常會發生在性行為或性高潮之後，有時甚至自慰後也可能發生，原因可整理為以下3點：

1.與荷爾蒙有關

克納表示，性行為或性高潮會使身體產生催產素（oxytocin），催產素也可說是一種愛情激素，讓人產生依戀、親密的感覺；但當性愛結束，你可能會突然意識到，自己與該性對象並沒有如此親密（尤其像是一夜情這種偶然的性關係），因而出現悲傷、沮喪、孤獨等感受。

性愛後多些親密行為，如擁抱、親吻額頭等，或是說一些讚美的話，可以避免大起大落造成的落差感。圖片來源：pixabay

2.過去不好的性愛經驗

人的記憶會被相似的事情再度喚起，特別是那些「不好的記憶」，研究發現，過去若是曾受到性虐待，或是有非自願的性行為經驗等，無論當下的性愛是多麼美好愉快，都仍可能會誘發性愛後的負面情緒。

3.展現脆弱的一面

克納表示，由於在性愛過程中，通常是裸露全身、做性器的交合，這些行為像是把自己最脆弱、私密的部份展現給另一個人看，對多數人來說，是很容易引發悲傷情緒的。所以性，也可說是一件相當脆弱的事情。

可以如何改善？

1.性愛後多點親密行為 或讚美對方

美國臨床性學家及心理治療師歐威爾斯（Kristie Overstreet）博士表示，對於經常出現性交後憂鬱的伴侶，另一半可在性愛後，多做一些展現親密的行為，如擁抱、親吻額頭等，或是說一些讚美對方的話，讓性愛結束到離開床第之間，有一段緩和時間，避免大起大落造成的落差感。

2.記錄、追蹤自己的憂鬱情形

美國心理治療師馬林（Vanessa Marin）說，針對性交後憂鬱，我們可以試著先記錄下自己的經歷與感受，例如時間、地點、做愛時間長短或性對象等，找出可能讓自己產生性交後憂鬱的性愛模式，並避免它再度發生。

3.和另一半坦誠溝通

馬林表示，性交後憂鬱，也可能源自於，本身對伴侶關係中的不愉快與不滿，建議可試著和另一伴坦誠溝通，並表明自己在關係中的感受，一起找出讓自己憂鬱的癥結點，也許問題便能迎刃而解。

(中時電子報)