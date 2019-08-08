今天清晨5時28分台灣東部海域發生芮氏規模6.0地震，7時02分宜蘭蘇澳又發生規模4.6地震，深度66公里。對此，中央大學應用地質研究所教授李錫堤認為，台灣一年規模6.0的地震就有3至5次，但與此同時，距離上次花蓮外海海溝引發的地震已經99年，其間皆未有規模較大地震，呼籲政府與民眾應慎防。

李錫堤表示，規模6.0只能算中型地震，在台灣一年大約會有3次至5次的中型地震。至於是否會有下一波規模更大的地震？他說，截至目前觀察餘震數量仍屬正常，沒有什麼太大異常。

但李錫堤認為，花蓮外海海溝99年前曾經發生過規模8.0的強震，但截至現在仍未有規模這麼大的地震，距離百年地震週期時間將屆，他較擔心海溝型地震，一旦發生海溝型地震可能還會引發海嘯，東半部地區民眾要特別小心。

台灣大學地質系教授吳逸民說，因為地震導致山區土石鬆動，接著又有颱風，民眾要特別注意土石流及山崩等問題，尤其是蘇花公路可能會有落石問題。至於未來一周內是否會有較大規模的地震？他僅說，仍無法確認。

(中時 )