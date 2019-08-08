大坂直美(左)靠著兩座四大滿貫賽女單冠軍加持，接了不少代言，也到美國職棒大聯盟擔任開球嘉賓。(資料照/美聯社)

知名財經刊物富比世公布了去年收入最高的女子運動員排行榜，美國名將小威廉絲連續4年蟬聯榜首，第二名是收入突飛猛進的日本籍前球后大坂直美，靠著去年美網及今年澳網女單冠軍，讓她人氣扶搖直上接了不少代言，比賽事獎金賺得還多。

生涯擁有23座四大滿貫賽女單冠軍的小威廉絲，以估計進帳2920萬美元（約9.2億台幣），連續第4年成為最會賺錢的女運動員，大坂直美則以2430萬美元（約7.7億台幣）居次，比前一年收入大幅成長了1600萬美元（約5.1億台幣），不過她的主要來自球場外，但她沒能排上富比世最賺錢運動員前百名（不分男女）、女子運動員唯一進榜的就是小威，但她也只排第63名。

富比世指出，收入最高運動員排行榜計算標準是2018年6月1日到今年7月1日，將選手的比賽獎金、年薪、獎金及贊助合約等金額一起計算，女子運動員的榜單前15名當中，有12人是網球選手，美國足球名將摩根（Alex Morgan）是非網球選手排名最高的，以580萬美元（約1.8億台幣）排第12名，印度網球女將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）以550萬美元排第13名，泰國高爾夫女將艾莉雅（Ariya Jutanugarn）530萬美元（約1.7億台幣）排第15。

(中時電子報)