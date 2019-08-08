給台中市民的最佳父親節禮物！包含主婦聯盟環境保護基金會等多個環團團體8日在台中市府廣場，呼籲市府應將在石岡區試辦多年的「垃圾費隨袋徵收」政策儘速擴及全市，以減少焚化爐垃圾量，進而降低空氣汙染。環保局指出，垃圾費隨袋徵收需考量稽查人力及預算，環保局持正面看法，將審慎評估制定完整配套措施後再適時推動。

主婦聯盟環境保護基金會台中分會8日上午聯合多個關心環境的NGO，首先以行動劇演出「垃圾費隨袋徵收」之多個好處，呼籲市府在一年內將「垃圾費隨袋徵收」附之實行，除了使用者付費、減少焚化爐垃圾量外，對市民最大的好處就是空汙減少。

多個環團指出目前垃圾費隨水費徵收，無法合理反映「汙染者付費」的公平精神，用容器倒廚餘回家後反而還要用更多的水請洗，台中外埔生質能電廠現已開始運作，生廚餘可從一般垃圾分出，現在是台中推動垃圾費隨袋徵收的好時機，希望議員和市民支持，讓台中大幅減少垃圾量和垃圾焚化空汙，或許未來台中不需要三座焚化爐，只要兩座就夠了！期望台中成為真正進步和宜居的城市。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，據統計送到焚化爐的垃圾內約有3至4成的廚餘，據雙北的經驗，若隨袋徵收後，回收廚餘量會大增，送到外埔生質能電廠，沼氣發電當肥料等，創造雙贏；廚餘送焚化爐燒反而會燒出戴奧辛，因為廚餘含有鹽分與油，一旦進入焚化爐燃燒便容易產生戴奧辛。

台中原鄉文化協會總幹事江慶洲表示，面對空汙不要口號治理，市府應從自己做起，南屯文山焚化廠旁的廚餘造成附近惡臭，生活品質惡化，多年來推說外埔園區完成就解決了！請問解決了嗎？廚餘桶發放到全市，但現在卻只是收外埔周邊8區生廚餘，其他區的生廚餘還是往垃圾焚化爐燒嗎？文山焚化爐已是全國最老舊的24年老廠，何時才要啟動更新？能否在廠區設備更新時，強化前端垃圾再自動分類處理系統，而不是直接倒入貯坑就直接焚化。

環團並建議台中市長盧秀燕空汙整治能「先公後私、先大後小」公家最大的煙囪除了台中電廠、中龍鋼鐵之外，就是文山、烏日和后里三座垃圾焚化廠，尤其本來預計使用20年，但現已24年的文山焚化廠最為老舊且汙染嚴重，就算已編列預算更新爐體，但這只是治標不治本，隨著垃圾越燒越多，而台中市民最在意的空汙問題，卻不見三座焚化爐在短期內有減少空汙的作為。

台中市環保局表示，對環團建議持正面看法，但依照雙北經驗，民眾需使用專用垃圾袋，並根據不同家戶產出的垃圾量多寡，計算應繳交的垃圾費，需有完整解決辦法與配套措施，同時也需考量稽查人力分配及預算等面向。

台中市府指出將審慎評估，並制定完整配套措施，目前優先規劃多元垃圾處理方案，例如外埔綠能生態園區生廚餘發電政策，評估垃圾減量成效，再適時推動隨袋徵收可行方案。

(中時 )