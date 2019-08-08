▲全縣模範父親表揚大會的「感謝扛起重擔的肩膀－按摩及大聲說愛」，讓子女在慰勞辛苦的父親同時說出心中的感激，場面溫馨感人。（楊樹煌攝）

▲全縣模範父親表揚大會，陳副縣長應邀上場大跳海草舞帶動氣氛。（楊樹煌攝）

南投縣政府今8日於溪頭米堤大飯店舉辦「父愛如山‧真愛88全縣模範父親表揚大會」，除13鄉鎮市推薦代表，埔里鎮也推薦1名身心障礙父親，共有14名模範父親接受表揚，由副縣長陳正昇主持頒獎，他並在會中大跳海草舞，讓現場氣氛歡樂不已。

南投縣全縣模範父親表揚，活動選在米堤飯店舉行，讓所有模範父親與家屬都能在前一天就入住，接受飯店免費住宿招待，並在父親節當天走上「星光大道」接受頒贈匾額表揚。

大會並安排「感謝扛起重擔的肩膀－按摩、大聲說愛」活動，讓子女在慰勞辛苦的父親同時說出心中的感激，讓在場不少父親聽到都流下感動的眼淚，場面溫馨感人。

陳副縣長表示，雖未參加過金馬獎，但從活動能感受到星光大道的盛況，感謝米堤提供優質的場地，讓模範父親得以接受最盛大的招待與表揚，陳副縣長也期盼所有為人子女都能心懷感激、善盡孝道，讓社會更加溫馨、和諧。

今年度全縣模範父親有國姓鄉黃軒旺、竹山鎮劉火明、埔里鎮林明和、集集鎮石炎智、魚池鄉黃秋圳、中寮鄉林雅添、水里鄉廖燕山、仁愛鄉曾增輝、南投市陳義助、鹿谷鄉蔡武智、信義鄉司發金、名間鄉邱崧炳、草屯鎮李介世以及埔里鎮李克賢。

模範父親最年長者是家住國姓鄉101歲務農的黃軒旺，最年輕的是草屯鎮66歲的李介世，台電退休後擔任社區總幹事；表揚活動竹山鎮長陳東睦、鹿谷鄉長邱如平、南投市長宋懷琳、魚池鄉長劉啟帆、信義鄉長全志堅、縣議員吳瑞芳、米堤飯店副總經理林靜惠等都到場，表達對模範父親的敬意。

(中時 )