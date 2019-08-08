6640是台灣大學民國六十六年醫學系入學的學號。 原本只是幾個同學們家庭間的親子同樂會及音樂會，但透過這個每年的聚會，回籠的同學逐年增加，近20年來，已有60幾個家庭參加，總人數上百人。由於大家的熱心參與，每年的同音會成了同學及孩子們所期待的聚會。同音會的性質也由早期孩子們的音樂， 戲劇甚至武術的才藝表演，到今日同學們人生另一篇章的分享。此分享活動也發掘6640臥虎藏龍的一面，成員中不乏才情兼備的藝術愛好及創作者，他們將才華發揮到極至，可媲美他們的醫師專業正職。今年適值6640校友年屆甲子之齡，特舉辦此次聯聯展，做為6640人生里程碑的見證!

陳正忠醫師的「甦」，陳醫師為耳鼻喉專科醫師，多年前移民紐西蘭，目前定居澳洲，並在當地藝術學校畢業，投入熱愛的藝術創作。(照片台大醫學系6640同音會提供)

為期五週的展覽(7月21日至8月23日)，開幕當日吸引了上百人參加。參觀的民眾對此次以醫師為首的展覽感到驚訝。因醫師平日工作繁忙，壓力也大，卻能夠在藝術造詣上有驚人的表現。與會的師大藝術系教授王哲雄教授，稱此展覽為「不可不看的展覽」，可見此次展覽確實令人驚艷。展覽的作品多元，除了書法、油畫、水彩、粉彩外，還有木作傢俱，篆刻和裝置藝術。

以及戴瀚成醫師的「行醫三十載」，戴瀚成為骨科醫師，精巧的手在閒暇之餘創造了不少令人瞠目結舌的作品。 (照片台大醫學系6640同音會提供)

因適逢6640大部分主要成員年屆甲子之年，參展的作品中有兩件與醫學有關的作品，特別捐贈給醫學院作為紀念。這兩件作品是:陳正忠醫師的「甦」以及戴瀚成醫師的「行醫三十載」陳醫師為耳鼻喉專科醫師，多年前移民紐西蘭，目前定居澳洲，並在當地藝術學校畢業，投入熱愛的藝術創作。

其中「甦」作品即將為台大醫學院收藏，靈感來自電影「倩女幽魂」，描述醫學生初上解剖課，心懷戒懼，平生首次剖開人體，既要專志學習，又對於捐獻大體提供解剖者又敬又畏的情景。戴瀚成為骨科醫師，精巧的手在閒暇之餘創造了不少令人瞠目結舌的作品，創作的作品背後有很深的哲思，多與環保或者仁心仁術的醫者議題有關。

此次參參展的四件作品中，「行醫三十載」將同班同學的畢業照及三十年後的行醫照以類似QR code方式拼成史懷哲及醫者之像，象徵著醫者救人救世不變的初衷。此件作品亦為醫學院所收藏。

另外，值得一提的一件令人印象深刻的作品，是「阿凡達之巴比倫塔」將全世界知名摩天大樓，以十萬分之一的比例，精雕細琢組合成阿凡達面貌。意指摩天大樓之咒:人類的野心，不斷與天爭高或許終將觸怒天神，大樓變成石峰石柱。每座摩天樓建造之時，是世界經濟過熱時期 ; 建城之日，就是崩盤之時。這件是雕塑作品，在此次展覽中最為亮眼!

另有兩位較特殊的醫師，分別是陳惟浩醫師及鄭裕南醫師，他們皆已離開人世。但這次其家人特將他們的作品，分別是篆刻以及木作傢俱提供展出，讓大家看到他們生前精心之作。除了上述醫師之外，還有其他醫師及家眷的作品展出，多元豐富。如董陽孜大師所說，此次參展作品，因為參展者皆憑興趣而做，題材不受限，因此能夠自由發揮。也由於作品的創作並非為展覽而做，因此有充裕的時間精雕細琢，以期達到最完美的境界。

(中時電子報)