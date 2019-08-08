羅塔集團質疑對方提供過期執照、合約都已過期。（實習記者姜霏翻攝）

「羅塔控股集團」總裁朱傑麟日前在台募資，宣稱要投資開發美國西太平洋羅塔島，總金額高達3000億台幣，當時綠營一干名人，包括前外交部長陳唐山、立委鄭寶清及陳歐珀，都應邀出席這場「盛會」，眾人還稱讚這場投資案，是蔡政府新南向政策「最好示範」。

但8日有週刊踢爆朱其實是通緝犯，整個羅塔島投資計畫涉及吸金、詐騙，朱下午開記者會澄清，表示當初邀他投資的羅塔島當地集團，提供不實資訊，他也被騙了，並表示會對撰寫報導的《鏡週刊》提告。

該集團下午舉行記者會，朱並透過國際電話，與羅塔島度假村SNM集團總裁Hee Kyun Cho當面對質，朱傑麟指稱合約並不合法，卻遭對方駁斥，表示若合約有問題，第一時間就能提出，雙方各執一詞。

朱上月底對外宣稱將集資進行「羅塔國際未來島發展規劃」，當時還邀請綠營政商站台造勢，眾人盛讚朱的計畫落實「南向政策」，但媒體今日卻踢爆，該集團主席朱傑麟其實是一名通緝犯，在中國涉及多起吸金詐騙案，遭公安調查而逃回台灣。

朱與Hee Kyun Cho對質中，朱說當時的合約並不合法，對方提供的資料是過期的，且當時走訪了30幾個政府部門，才得知原來土地買賣轉讓在當地是非法行為；Hee Kyun Cho卻直指朱在說謊，最初合約有問題時可以立馬提來，為何當時並沒有提出，還一直說會付錢。朱說：「會付錢是尊重合約的精神」，其中並未拿到任何資金與商業計劃，卻遭對方用隔海控訴抹黑，雙方沒有交集各說各話，現場媒體也聽得一頭霧水，。

朱最後強調表示，與當地政府有密切聯繫，且積極籌備開發羅塔島，針對媒體的不實報導，已在7日至台北地檢署控告鏡傳媒及鏡週刊。

(中時 )