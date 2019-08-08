通霄民眾將挖出的野蚵用海水清洗。（巫靜婷攝）

苗栗後龍龍港至通霄白沙屯沿海，每逢農曆7、8月為野蚵產季，退潮時常吸引上百人同時挖蚵蔚為奇觀，受水質影響今年野蚵多生長於白沙屯沿海，當地民眾擔心颱風來襲會讓水質混濁間接影響野蚵品質，搶在颱風海上警報發布前，即有民眾加緊採蚵，搶賺一波野蚵財。

後龍龍港以南至通霄白沙屯沿海常有野蚵附著於石礫生長，受水質影響，長達10公里的海岸線，每年野蚵繁殖地點不定，當地民眾靠海吃飯自古就有採蚵料理、販賣的習慣，今年氣候異常，野蚵產季稍微提前，白沙屯居民搶在颱風前夕採蚵，滿滿一盆野生鮮蚵，比起人工養殖，價錢更高。

在白沙屯巡守隊服務20餘年的隊長陳清榮表示，野蚵比起人工養殖的生蚵更為鮮甜，雖然顆粒較小、色澤較白，卻擁有滿滿的海味，是品蚵老饕的首選，市場上1斤可賣到220元上下，厲害的鄉親全副武裝挖蚵，一天就能賺取上千元補貼家用。

然而野蚵品質深受水質影響，陳清榮說，野蚵對生長環境很挑剔，水質混濁會影響牠們進食，甚至造成野蚵集體餓死，過去曾有遊客不諳地形與潮汐變化，貪挖更多野蚵卻走不回來溺水賠上性命，每年因採蚵受傷出動救援更是不計其數。

他提到，挖採除了要穿戴防滑鞋、塑膠手套避免割傷外，也不宜穿著「青蛙裝」，以免遇到漲潮進水、或是踩進窪洞，造成危險，而利奇馬颱風來襲，海邊出現風浪，當地人也早有共識不冒險前往挖蚵。

(中時 )