紙風車文教基金會針對這幾天的停演風波事件所延伸的網路言論，副執行長張敏宜和紙風車劇團團長任建誠，在律師莊正的陪同之下，到台北地檢署按鈴申告。（鄭任南攝）

紙風車文教基金會針對這幾天的停演風波事件所延伸的網路言論，副執行長張敏宜和紙風車劇團團長任建誠，在律師莊正的陪同之下，到台北地檢署按鈴申告。（鄭任南攝）

紙風車文教基金會針對連日來停演風波所延伸的網路言論，副執行長張敏宜和紙風車劇團團長任建誠，在律師莊正的陪同之下，今（8）日下午到台北地檢署按鈴申告，張敏宜聲淚俱下表示：「我們不懂法律，但請不要抹黑和傷害13年來，所有志工、捐款人對孩子們的付出。」

今日下午的台北有颱風經過所帶來的風雨，張敏宜說，「像這樣子的天氣，我們平常還是會風雨無阻，在戶外演出，全台灣368個鄉鎮縣市，13年來，我們沒有少走一個地方，如果不曾參與過任何一場，又怎麼能這樣抹煞團隊所做的事情，我們的捐款人也因此自問，是不是自己還努力不夠，所以才會遭到質疑？」

紙風車文教基金會自2006年開始自主發起兒童藝術下鄉工程，原本已完成319鄉鎮，又再啟動368鄉鎮計畫，跑了第二輪，每一場演出經費都從民間募款而來，不足之處由紙風車自行吸收，目前已完成684場。

這次紙風車台中停演風波，原本經過台中市府北上溝通後，雙方都釋出理解和善意，但律師葉慶元在臉書上指出，紙風車文教基金會「13年來拿了170個標案，跟政府拿了3.68億元」，卻「宣稱沒拿過公家機關一毛錢」，令團隊覺得清譽受損，執行長李永豐日前公布13年帳目表示，「公益演出和標案不該混為一談。」

張敏宜表示，把公益演出和標案收入混為一談，並不公平，「我們背後沒有財團支撐，是民間單位，必須要有收入才能營運，但13年來每一筆捐款，全部都公布在網站上，每一筆錢怎麼使用都很清楚，希望可以查明清楚再發言。」

紙風車文教基金會稍早也發出公開聲明表示，針對葉慶元將紙風車劇團專業收入，攻擊基金會368兒童藝術工程演出項目，造成大眾對團隊的誤解，已提出妨礙名譽告訴。

(中時 )