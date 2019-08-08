台北市長柯文哲究竟會不會找鴻海集團創辦人郭台銘搭檔投入2020總統大選，外界都很好奇。資深媒體人黃光芹今天揭露「郭柯會」內幕，整理七大重點稱是郭柯會內幕。對此，郭台銘團隊幕、永齡基金會執行長劉宥彤今對此回應，大家對「郭柯會這個事情幻想蠻多的」，但她「尊重黃光芹說法」。

前陣子因「黑韓」獲得大量媒體曝光的媒體人黃光芹，今在臉書PO文，整理出七大重點。第一、郭董尚未做參選的最終決定，但「郭柯合」的大方向確定，幕僚已先期展開民調作業。第二、郭想確認，「柯有無參選總統意願？」。第三、郭想知道，「為何柯要支持他選總統？」第四、郭担心若他決定參選總統，「柯若不與他搭檔，柯的選票是否會轉給他？」。

黃光芹指出。第五、兩人除了8月1日見面、2日通電，還有其他會面，但現今尚不能透露。第六、郭仍在觀察「韓、蔡對決」，或「三咖督」選票浮動的狀態。第七、郭仍在觀察柯的政治佈局。

綜合媒體報導，劉宥彤今受訪表示。「黃光芹臉書所指很多論述各政論節目都講過，綜合很多不同論述以後可以拼湊出一些角度觀察現在的趨勢」。劉認為，「大家對郭柯會這個事情幻想蠻多的」。

劉宥彤指出，若外界認為有必要，會回去向郭台銘請示後，擇期由她出面一次還原。至於外傳「若郭台銘決定參選總統，是否可能與立委王金平組成郭王配？」劉宥彤說，「到目前為止郭並沒有參選打算，不會臆測誰能提升民調」或是誰有當選可能。

(中時電子報)