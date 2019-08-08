想要拓展觀光，除了美景、美食外，深層文化也能讓旅人更瞭解這個國家、城市之美！到韓國旅遊，很多人都喜歡看「定目劇」，其中又以《Nanta亂打秀》最為知名！在七夕、父親節時，為推廣2019年WELCOME韓國大學路公演觀光慶典，韓國觀光公社特於8/7、8/8（七夕、父親節）時在中油國光會議廳舉辦『下一站「藝」起去「韓國」大學路聯合公演』。

音樂劇《Only You只有你》。（圖取自韓國觀光公社官網）

本次邀請了帶來歡笑和淚水還有滿滿的愛的「家庭」音樂劇《Only You只有你》、公演界最受矚目的話題作品《My Bucket List 我的遺願清單》、以及世界知名的無語言劇《Nanta亂打秀》，一同來台為9月的WELCOME韓國大學路慶典暖身。

大學路是大學生和年輕人聚集的地方，形成了以青年為中心的文化青春街道。大學路的公演一年365天不間斷，因此又被稱為「韓國的百老匯」。共有超過160處大大小小的公演場地，規模比擁有40多個公演場的美國紐約百老匯和有50多個公演場的倫敦西城區總和還多，堪稱為全世界最大。

音樂劇《My Bucket List 我的遺願清單》。（圖取自韓國觀光公社官網）

而大學路及周遭地區同時也是韓國著名的旅遊好去處，從大學路馬羅尼矣公園跟著指示牌穿越巷弄，步行約10多分鐘即可抵達駱山公園，夜晚照明下的「駱山區間城牆夜景」更是公認的首爾十大夜景之一；沿著駱山公園的首爾城郭可連接至東大門商圈，也可以搭乘交通工具到附近知名的廣藏市場品嘗道地的韓國美食。

韓國觀光公社從2017年開始於秋季針對國內外旅客舉辦WELCOME韓國大學路公演觀光慶典，2019年將於9月2日至10月27日於舉辦，旅客不但可以在大學路上欣賞各種類型的韓國表演，如非語言表演、傳統表演、音樂劇和戲劇表演（部分演出提供外語字幕服務），還有包括粉絲見面會及各式各樣的隱藏版特別活動供旅客參加。

韓國觀光公社台北支社長全東炫與小白合照。（圖取自韓國觀光公社官網）

(中時電子報)