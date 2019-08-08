林安泰古厝戶外展覽也很有看頭。戶外裝置「閩南語椅子」，將椅子的各面呈現「謝謝」、「不客氣」等日常閩南語對話，椅背是閩南語漢字，側面是台羅拼音，椅免也有對應的英文。（民政局提供）

林安泰古厝本周六下午3點半至6點推出「消暑納涼童樂會」，現場提供米苔目、西瓜等消暑輕食，還有滾鐵輪、扯鈴、叮噹車等古早童玩及許多表演活動，邀請闔家一起到台北市最有古早味的傳統生活宅院享受夏日納涼時分。

林安泰古厝暑假期間最大規模的親子活動「消暑納涼童樂會」即將登場，當天下午3點30分起，現場提供10種古早童玩讓民眾體驗，並會發送300份「單槓小子／彩繪萬花筒」DIY；除童玩之外，現場也有西瓜和600份米苔目供取用。

午後音樂會以「童樂會」為主題，邀請小丑綜藝秀、YOYO家族、卡通人偶到場與親子同樂。想要與哥哥姊姊一起唱唱跳跳，就不要錯過林安泰古厝今年唯一一場親子主題的大型活動。

北市民政局也安排10日當天提供免費接駁車，民眾可至圓山捷運站1號出口前方公車站牌搭乘，從下午3點至6點，每整點、半點鐘一班。

民政局也推薦，林安泰古厝戶外展覽也很有看頭。今年戶外庭院以「閩南語」為主題，例如一座戶外裝置「童年」以黑色鑄鐵勾勒傳統閩南宅院的日常生活景色，如微笑看著孫子的阿嬤、追著小雞小鴨的小孩，還搭配逗趣的閩南語對話；又如「閩南語椅子」，將椅子的各面呈現「謝謝」、「不客氣」等日常閩南語對話，椅背是閩南語漢字，側面是台羅拼音，椅免也有對應的英文。

室內常設展部分則是「從商祕笈－榮泰行攻略」，展示林家在清朝時代透過經商致富發跡的過程，還有一系列經商遊戲可以體驗。

(中時 )