王瞳和艾成交往8年多，近日兩人被傳感情轉淡退回家人，王瞳更陷介入馬俊麟家庭疑雲，先前王瞳和艾成合體現身，逆轉表示兩人還是很相愛，有意結婚。王瞳好友樓心潼昨(7日)受訪，也表示她眼中的王瞳不可能當小三，並指王瞳私下和艾成互動已有如老夫老妻，完全不認為對方會背叛男友。

王瞳最近和《大時代》同劇男星馬俊麟傳出緋聞，她遭馬俊麟太太點名「希望你們能順利抵達終點」，又以「三人合吃一便當」暗喻三角戀情，而王瞳更傳出拍戲期間和馬俊麟從電視台淋浴間一同走出，引發「四腳獸」傳聞，王瞳則解釋自己當時是看到馬俊麟在洗手台沖假血漿，自己好意幫忙從淋浴間拉出蓮蓬頭，以便馬俊麟清洗。

據《自由時報》報導，王瞳閨密樓心潼昨被問此事，態度堅定表示：「我不相信！瞳瞳不是那種人。」也強調王瞳和艾成感情穩定，王瞳不可能劈腿，更不可能介入人夫家庭，堅信好友清白。

(中時電子報)