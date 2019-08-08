港媒報導，美國駐港總領館官員接觸被視為港獨組織領袖的黃之鋒，大陸外交部駐港公署有關負責人8日緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，要求美方就此作出澄清。

大陸外交部駐港公署有關負責人強調，中方維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅定不移，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務。

公署強烈敦促美駐港總領館人員恪守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等國際法和國際關係基本準則，恪守領事人員身份與職責，立即與各種反中亂港分子劃清界限，立即停止向違法暴力分子發出錯誤信號，立即停止插手香港事務，不要在錯誤的道路上越走越遠。

《大公報》8日報導，黃之鋒、羅冠聰等港獨人士，在某酒店會面美國駐港澳總領事館政治部主管Julie Eadeh，被市民撞見，照片很快在網上洗板。隨後港媒曝出，Julie Eadeh外交生涯起步於美國國務院的對外心戰部門，注重滲透當地社會，派駐中東時曾以人權及民主爲由，策劃顛覆活動。

(旺報 )