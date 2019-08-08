營造客語辦公環境，每周一大湖鄉公所全體同仁需換穿客家制服。（巫靜婷翻攝）

營造客語辦公環境，每周一大湖鄉公所全體同仁需換穿客家制服。（巫靜婷翻攝）

大湖鄉公所將客家文化融入生活，客語洽公無礙。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣客家人口占6成5，投入客語推廣計畫的鄉鎮市為全國最多，去年客委會發布客語為通行語實施辦法，大湖鄉公所響應客家母語傳承，決議將每周一設為「客家日」，除了以客語服務鄉親，公所全體人員還需穿上「（亻厓）講客」T恤，此舉不僅是全縣首創，也為公所帶來新氣象。

大湖鄉族群分布以客家人為主，約占全鄉人口比例逾9成，繼苗栗縣府宣示將擴大推廣客語至全縣，大湖鄉公所率先制定客家日，營造客語辦公環境，鄉長胡娘妹指出，過去公所未有制服規定，響應推動客語文化，自7月29日起公所人員每周一需換穿（亻厓）講客T恤，單周紅色、雙周白色相互輪替，活化管理展現客家精神。

胡娘妹表示，大湖鄉今年初拿下客委會2018年客家整體營造佳等獎，並獲得100萬元獎金，除了用來推展客家文史活動，這次特別制定客家日要求所有同仁要穿紅白制服，不只是穿得整齊、漂亮，更要提醒公所同仁團隊合作的精神，一同將客語文化推銷出去。

客家制服上路至今，大湖鄉親持正面回應，民眾認為公所人員穿著統一制服看起來更有服務精神，有創意的管理設計更將客家特色表露無遺。文觀局客家事務科指出，大湖公所是全縣唯一有制定客家日的公所，把「生活即是客家，客家即是生活」發揮淋漓盡致，肯定公所自籌財源訂製制服融入客家元素，希望此舉可獲得外界響應。

(中時 )