發生於去年10月19日住在台北市光復南路的林姓女子，與丈夫吵架後潑汽油焚夫，連兒子遭燒傷，台北地檢署偵查後，8日依家暴殺人未遂、公共危險罪起訴林女，至於林女之夫控告她殺兒部分，則因罪嫌不足獲不起訴。

去年10月19日下午北市光復南路某大樓2樓發生火警，警消獲報後緊急到場撲滅火勢，將住家內一對夫妻和8個月大的嬰兒分別送醫。檢警深入追查，發現縱火的林女婚後與丈夫兩人不時發生摩擦，19日當天兩人又發生口角。林女先騎車到住家附近加油站，買了百餘元的汽油裝入寶特瓶返家後，直接朝躺在床上休息的丈夫身上潑灑汽油，並用打火機當場點燃。

不過，林女縱火後，自己左手臂也受一度燒燙傷，隨即下樓到隔壁一間文具店求救，高喊樓上發生火災、有男嬰還在屋內；文具店中恰有一對夫妻正在店中消費，聽聞後馬上跟著林女到二樓家中搶救男嬰。

檢調偵查中，林女表示後悔並辯稱沒想殺死丈夫，夫妻倆正在談離婚，常有口角，丈夫常施暴。林夫則在妻子被依殺人未遂移送後，提告妻子當天的行為恐導致濃煙嗆死兒子。

檢方為釐清兒子部分，傳喚當天診療的醫師作證，小孩左手臂關節前有1乘1公分的傷口，但血液中一氧化碳濃度正常，另用壓舌板查看喉嚨無礙，手臂傷口也不足以造成其生命危險。

檢方認為，林女丈夫因縱火被燒傷且醫院一度發病危通知，出院後坐輪椅，且丈夫後方牆壁也被波及，依家暴殺人未遂、公共危險罪起訴林女。至於兒子的部分則認定林女沒有殺害兒子的犯意，不起訴處分。

(中時 )