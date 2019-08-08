8歲童走失體力不支，警方自掏腰包買蔥油餅讓他解飢，再由家長接回。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣通霄鎮內湖里阮姓婦人6日下午4點多開車載著患有身障的8歲兒子前往通霄郵局，途中為了購物，她獨留兒子於車內20分鐘，返家時才驚見兒子不見了趕緊報案，所幸在警方分頭協尋下，在距離失蹤地點100公尺外找到男童，然而阮婦獨留孩子在車內的行為恐已違反《兒少法》。

38歲阮姓婦人當日載著8歲兒子在通霄郵局前停車買飲料，過程她獨留孩子在車內，返家途中行經通霄外環道與苗128線路口等紅燈時，回頭赫然發現兒子失蹤，阮婦擔心兒子遭遇不測，神情慌張、眼眶泛淚衝進附近派出所報案。

阮婦向警方表示，兒子穿著水藍色短袖上衣及短褲、身高約100公分等特徵後，警方旋即聯絡線上巡邏警力分頭協尋，1小時後在距離失蹤地點約100公尺外的中正路與和平路口附近騎樓尋獲走失男童。

由於當時天氣相當炎熱，男童被曬得汗如雨下，有體力不支情形，警方將男童帶回派出所後，自掏腰包購買礦泉水及蔥油餅讓男童充飢解渴，阮婦隨後將男童接回，頻向警方致謝。

獨留孩童於車內釀禍不是特例，縣府社會處保護科長許淑華表示，家長帶著孩子出門，應多注意孩童動向與安全，此案為例，男童雖已超過6歲，但其身心狀況仍需特別看護，家長疏忽獨留孩童於車內恐已違反《兒少法》第51條，將依事實樣態給予4小時以上、50小時以下親職教育輔導。

警方呼籲，家有身心障礙兒童可向相關單位申請IC手鍊或做指紋建檔，萬一走失時，能讓民眾、警方或社福單位於第一時間找到，防止意外發生。

(中時 )