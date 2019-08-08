上星期，美國德州、俄亥俄州接連發生嚴重大規模槍擊事件，造成31人死亡，數十人受傷。為此，美國總統川普前往探望，希望撫慰受害者與家屬，然而，迎接川普的是大規模的抗議活動，民眾認為他上任以來各種族群偏見言論，加重的社會對立，也有些抗議者要他拿出點辦法，管制槍支或是減少對立。

美聯社報導，川普總統和第一夫人梅蘭妮先訪問俄亥俄州代頓(Dayton )醫院看望傷者，之後便馬不停蹄的飛往德州艾爾帕索（El Paso）醫院。白宮新聞處表示，總統夫婦會見了醫院工作人員，並與受傷的倖存者及其家人共度，多數人都熱情地與總統互動，每個人都非常高興地看到總統來探望。

白宮新聞稿表示，川普探望槍擊受害者，受到普遍歡迎。(圖/美聯社)

但是，就在代頓米阿米山谷醫院(Dayton’s Miami Valley Hospital)外，至少有200名抗議者聚集，手舉抗議標語指責川普的煽動性言論，正是挑起美國內部種族緊張的禍源，並要求川普採取行動管制槍支，還有人直接說「川普在我們的城市不受歡迎，儘速離開。」

在艾爾帕索，前眾議員貝托 歐-羅克( Beto O’Rourke)在一場幾百人的聚會中表示，川普是一名種族主義煽動者，歐-羅克 正在爭取民主黨2020年總統初選，他對聽眾表示，互相對待的開放，才是美利堅合眾國的榜樣。

川普有看到抗議者，因為總統的車隊在艾爾帕索有經過持有「種族主義者滾蛋」標語的抗議群眾。不干寂寞的川普在Twitter上表達了他的不滿，他譴責民主黨議員、歐-羅克 和新聞界，他反駁他保護美國的主張，被扭曲成國家分歧，他表示對的政策會繼續堅持。

根據最近的皮尤研究中心民意調查顯示，大約85％的美國成年人認為政治辯論的基調和性質變得更加消極，大多數人認為特朗普改變了局面。超過四分之三（78％）的受訪者表示，當選官員使用激進的語言來談論某些人群時，更有可能給社會造成錯覺，認為對這些人施暴有正當性。

民眾Lynnell Graham表示，她認為川普對此次槍擊事件的回應，過於輕描淡寫，迴避身為總統的應負的責任。

在代頓，許多群眾抗議川普，必須拿出辦法，管制槍支。(圖/美聯社)

另一個抗議民眾Dorothee Bouquet帶著她的5歲女兒和2歲的兒子，在驕陽光持標語抗議，她告訴記者，群眾出面抗議，在告訴主政者們必須制定更好的規則。

Trump's arrival in El Paso met with demonstrations

儘管艾爾帕索、代頓兩個城市都發生了抗議活動，但白宮堅稱，川普的探望傷者之行，一切都相當正面，一位白宮助理在推特上說「川普總統是代頓醫院的搖滾巨星」。

白宮不允許記者和攝影師拍攝傷者的模樣，但隨後川普在自己社交媒體上，迅速發布了他探望傷者的影片。

(中時電子報)