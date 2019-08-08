84歲阿嬤失蹤1天，搜救人員找到人時已溺斃。（張亦惠翻攝）

嘉義縣民雄鄉鴨母坔大排附近昨天有1名84歲李姓阿嬤走失，消防局今天獲報有民眾在距離李婦走失500公尺處大排內發現其雨傘和拖鞋，緊急派員前往搜救，中午時發現李婦但已不幸溺斃。

嘉義縣消防局今天早上9點29分獲報，昨日下午2點在民雄鄉平和村鴨母坔大排走失的阿嬤的雨傘和拖鞋在大排內被發現，消防局立即指派第二大隊部、民雄、雙福救助分隊，各式消防車輛6輛，消防人員11名、義消7名前往救援。

嘉義縣消防局指揮官根據報案者描述監視器錄影走失地點，指派搜救人員分成6人一組進行沿岸搜尋，另一組救災人員利用救生船艇在水面上搜尋，因溪水混濁而無法視物，視線不佳造成搜救困難，經搜救人員多處搜尋，11時30分發現溺者。

消防人員評估後認為溺者明顯死亡，隨即將其放入屍袋內後，再利用籃式擔架搭配繩索將其搬運上岸，經家屬確認溺者身份後，現場交由員警處理。

(中時 )