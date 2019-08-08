桃園復興區8點宣布明天是否停班課 17:282019/08/08 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局發布利奇馬颱風警報及風雨預測資料，桃園市復興區8日下午15：30起停止上班、停止上課，並已於14：00起進行預防性撤離作業；而從下午16：00起，復興區台7線羅浮至西村 (22.8K~60.8K)只出不進，下午17：00完成預警性道路封閉，颱風期間請市民注意行車安全，留意山路土石崩塌。 桃園市政府預計晚上8點宣布9日是否停班停課。 (中時 ) #復興 #停課 #颱風 #停班停課 #桃園市 也許您會感興趣 推薦閱讀 王浩宇狂檢舉韓粉攤 詹江村揪團去農舍辦園遊會 13:532019/08/04 政治 黑韓王浩宇家有違建 幾乎不可能拆 19:192019/08/06 政治 桃園經國與草漯重劃區標脫率近四成 最高單價102萬 23:092019/08/06 財經 看好桃園消費力 金門酒廠搶進布點 04:102019/08/07 產業特刊 秋行軍蟲噴藥防治 數量減少 04:102019/08/07 地方新聞 桃園市保全公會限制報價 公平會開罰40萬 15:102019/08/07 生活 北市9日停班停課？今晚10點前說 11:102019/08/08 生活 颱風假明天有望？三大關鍵決定 14:362019/08/08 生活 宜蘭童玩節 下午5時休園 15:462019/08/08 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 15:432019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 - 生活 颱風假明天有望？三大關鍵決定 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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