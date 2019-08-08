依據中央氣象局發布利奇馬颱風警報及風雨預測資料，桃園市復興區8日下午15：30起停止上班、停止上課，並已於14：00起進行預防性撤離作業；而從下午16：00起，復興區台7線羅浮至西村 (22.8K~60.8K)只出不進，下午17：00完成預警性道路封閉，颱風期間請市民注意行車安全，留意山路土石崩塌。

桃園市政府預計晚上8點宣布9日是否停班停課。

(中時 )