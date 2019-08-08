王柏融在二軍手感火燙，今日對戰西武扛起先發第四棒、指定打擊，連續6場比賽有安打，尤其滿壘時的關鍵安打更是助火腿吹起反攻號角，火腿在該局追平，8局下半再攻2分超前，而吉田輝星後援2局無失分，成功關門並拿下勝投。

王柏融打擊火力持續發燙，對戰西武獅扛下二軍第四棒，雖前2打席擊成滾地球出局，不過5局下半火腿以4分落後，2人出局、滿壘時，王柏融頂住壓力敲出穿越內野防線的安打，為火腿率先攻下2分，接下來今井順之助、野村佑希連續敲安，該局追平成4比4平手，不過王柏融傷勢尚未痊癒，因此3打數1安打後就先退場。

6局上半西武獅再度超前，吳念庭的適時補刀安打將比數超前成7比4；6局下半火腿再有滿壘機會，連續安打將比數追平成7比7回到原點。

第8局火腿派出昨天因頭部觸身球被勒令退場的吉田輝星後援，主投2局僅被敲1支安打、送出2次三振，再加上8局下半横尾俊建的致勝安打將比數超前成9比7，最終火腿拿下勝利，吉田輝星也收下二軍第2勝。

(中時電子報)