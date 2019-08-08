針對大陸抵制台灣金馬獎，大陸國台辦發言人馬曉光8日表示，民進黨當局及台獨勢力難辭其咎。

馬曉光8日以書面回覆表示，民進黨當局不斷製造事端，破壞兩岸關係，大陸電影界暫停參加2019年金馬影展，民進黨當局和台獨勢力難辭其咎。

(旺報 )