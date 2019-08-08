陸不參加金馬獎 國台辦：民進黨和台獨勢力難辭其咎 17:382019/08/08 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對大陸抵制台灣金馬獎，大陸國台辦發言人馬曉光8日表示，民進黨當局及台獨勢力難辭其咎。 馬曉光8日以書面回覆表示，民進黨當局不斷製造事端，破壞兩岸關係，大陸電影界暫停參加2019年金馬影展，民進黨當局和台獨勢力難辭其咎。 (旺報 ) #民進黨 #台獨勢力 #金馬獎 #電影 #國台辦 也許您會感興趣 推薦閱讀 大綠小綠 騙術之爭 04:102019/08/05 時論廣場 爭取大陸人心才是安全保障 04:102019/08/06 論壇廣場 時力的另類械鬥 04:102019/08/06 時論廣場 大小綠達共識 已提名區域先禮讓 04:102019/08/07 生活新聞 真要友黨團結 還有長路走 04:102019/08/07 生活新聞 陸禁影片人員參加金馬 綠委余宛如回應 16:272019/08/07 政治 電影投資添顧忌 藝人盼回歸專業 04:102019/08/08 焦點新聞 國民黨在野3年 喪失對美話語權 01:182019/08/08 政治要聞 2020是獨與不獨的抉擇 04:102019/08/08 時論廣場 美媒直指陸明星棄金馬選金雞 01:182019/08/08 娛樂新聞 兩岸熱門新聞 欲加之罪 台商恐不知不覺觸法 - 焦點新聞 - 旺報 黃之鋒見美駐港官員 陸外交部緊急交涉強烈不滿 - 兩岸 - 旺報 巴黎聖母院重建設計競賽 大陸建築師奪冠 - 兩岸 陸不參加金馬獎 國台辦：民進黨和台獨勢力難辭其咎 - 兩岸 - 旺報 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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