高雄銀行社會福利慈善基金會協助充實血庫安全存量，以應急需，特號召愛心人士於10日上午10時至下午5時30分，在「漢神巨蛋1樓廣場」舉辦捐血活動，歡迎愛心人士挽袖捐熱血，高雄銀行社會福利慈善基金會特別準備精美贈品，數量有限，送完為止。

(中時 )