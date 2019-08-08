高雄銀行做公益 周六號召捐熱血 17:222019/08/08 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄銀行社會福利慈善基金會協助充實血庫安全存量，以應急需，特號召愛心人士於10日上午10時至下午5時30分，在「漢神巨蛋1樓廣場」舉辦捐血活動，歡迎愛心人士挽袖捐熱血，高雄銀行社會福利慈善基金會特別準備精美贈品，數量有限，送完為止。 (中時 ) #銀行 #高雄 #慈善 #慈善基金會 #愛心 也許您會感興趣 推薦閱讀 現場直擊／林志玲現身東區驚喜挺義賣 捐「原味包」標出6萬 14:102019/08/04 娛樂 國泰世華銀行 四度榮獲最佳財富管理銀行殊榮 04:102019/08/05 焦點新聞 外銀分行獲利洗牌 日系險勝 04:102019/08/05 金融．稅務 南台灣客運結盟漢來等27家飯店 闢高雄亞灣綠能公車 16:022019/08/05 財經 不倒翁銀行增提過高？顧立雄要找五大銀喝咖啡 17:032019/08/05 財經 系統性銀行反映增提難度高 金管會：再找五大銀溝通 04:102019/08/06 金融．稅務 台灣「不倒翁」銀行 中華信評估有13家 21:442019/08/06 財經 觀念平台－中美制定與執行貨幣政策的比較 04:102019/08/07 產業特刊 星展信用卡第一個API介接 EZtable 中選 16:002019/08/07 財經 「第一圓夢舞台」愛心送暖 身障歌舞伴病友歡度父親節 17:232019/08/07 財經 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 - 生活 颱風假明天有望？三大關鍵決定 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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