這週節日特別多，不料三個颱風來攪局，但週六日颱風遠離，天氣會逐漸好轉，不妨帶著家人、朋友、情人來北海岸走走吧！賞富貴角燈塔、探石門洞、白沙灣戲水趣，也能來富基漁港一方面欣賞漁港風光，特別的墨西哥帽造型魚鮮市集，另一方面順便大啖一頓豐盛的海鮮大餐，不論是慶祝父親節慰勞老爸也好，都能夠讓你散心放鬆暨聯繫家人情感兩種效果一次「付清」。

富基魚市是北海岸著名的海鮮產地，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨應有盡有。（圖取自新北市漁業處官網）

富基漁港位於大台北地區北海岸觀光旅遊公路線上，從西邊來會經過白沙灣、麟山鼻、老梅綠石槽等景點，往東走則有富貴角燈塔、石門洞、十八王公廟等美景。

富基漁港附近也有很多知名風景區，如白沙灣就是一個夏日玩水的好去處。（圖取自新北市漁業處官網）

位於北海岸旅遊中線的富基漁港，以質量佳、最鮮活的現流魚鮮著名，在魚市中有三十多家的魚攤直接將漁民剛捕獲來的魚產品再以直銷方式將最新鮮、活跳跳的第一手魚貨賣給遊客，而且如果遊客不想帶回家自己烹煮，就近還有魚市專屬的代客料理餐廳可代為烹飪並讓遊客即時享用。

因此不論是想開車載家人來趟簡單的一日遊，或是專程想要來場父親節感恩聚餐，走一趟富基魚市就能讓你兩種願望一次達成，順便度過一次快樂「付清」的父親節！

不論是父親節慰勞老爸或是單純的家人聚餐，來富基魚市吃海鮮是個超棒選擇。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)