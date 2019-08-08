妳看起來很累嗎？職場女性的疲憊肌困擾，原來早晚RESET一下，改善「累累臉」最有感！

愈來愈多正值家庭、育兒、事業忙碌高峰期的30歲以上職場女性，共同的困擾就是「好累、氣色差」，尤其只要有眼神與肌膚看起來很累，外表就讓人一眼感受到整個人看起來很累啊！之所以看起來很累的原因，與白天上班、晚上與放假得照顧家庭大有關係，忙到頂點的生活，長期慢性疲勞造成的壞氣色，沒有好好的放鬆休息，導致肌膚格外乾燥、暗沉，怎麼保養都無感。針對這群辛勞的女性該如何紓壓，給自己和生活RESET，如何看起來不累？那就快來學時下日本OL正在流行的美肌保養法！

最近，一部改編自日本小說家朱野歸子作品《我要準時下班》（わたし、定時で帰ります）的日劇，在日本引起熱烈的迴響！然而，對許多白天忙著上班，晚上回家還得忙家務、看小孩功課、邊追劇邊「巡邏」一下有無漏接Line訊息的職場婦女來說，從早忙到晚一刻不得閒的生活，還真不是準時下班就能解決的，眼神和肌膚都看起來很累啊！

因此愈來愈多30/40世代，每天像陀螺一樣在公司與家庭間團團轉的女性，最苦惱的問題，早已不是如何讓自己「少忙一點」、「多點自己的時間」，而是就算生活狀態完全不變，怎樣讓自己如何看起來不累，「疲憊肌」看起來很累的問題別成天掛在臉上、氣色好一點…即使忙到天荒地老，抬頭若能看見自己的臉仍水潤有光采，心情也會瞬間變好呢！

那看起來累的原因是什麼呢？如果妳也是「眼神看起來很累」或「是肌膚看起來很累」一族，乾燥、粗糙、暗沉疲憊肌揮之不去，每天怎麼擦保養品都無感，肌膚就像斷電的燈泡般晦暗無光，那麼，除了盡可能調整自己的生活作息（少滑手機、少追點劇吧)，讓眼神看起來很累的情形降低；飲食上，請朝著少糖方向前進，因為糖可是加速肌膚膠原蛋白醣化，引發老化暗沉的大敵之一（每天下午一杯珍奶的習慣也得戒囉)，避免肌膚看起來很累；肌膚保養上，不妨反璞歸真，用天然的植物能量，以最簡單的方式改善看起來很累的疲憊肌問題。

妳看起來很累嗎？職場女性的疲憊肌困擾，原來早晚RESET一下，改善「累累臉」最有感！

如何讓自己不累？答案就是日本當紅的「RESET」保養方式，就是非常適合30／40世代的忙碌職場女性，簡單又給力的美肌對策！其實這方法相當簡單，就像懂得講究吃自然原型食物、務求不給身體多餘負擔概念的妳，針對看起來很累、「吃」不進保養成分的乾燥粗糙疲憊肌，不妨改用富含天然植萃精華的高滲透力自然保養品，讓肌膚在清新溫柔的呵護中，獲得必需的修護、保濕能量，早晚擁有一個RESET的保養時間，一點一點找回已經失蹤很久的明亮好氣色，讓看起來很累的疲憊肌充滿紅潤～

才剛憑藉著保濕凝露，在競爭超激烈的日本《VoCE》雜誌拿下2019年上半年保養新秀賞─乳液部門No.1的「碧麗妃 澄淨自然系列」，就是日本OL心目中最具指標性的自然系保養代表作！柔柔漸層綠包裝，簡單卻很實際，能照顧到現代女性卸粧、清潔、保濕潤澤等基礎保養需求，並運用「溫桲萃取精華」搭配「木醣醇」、「潤環美容成分」等植萃成分，就能發揮以柔克剛的強大實力，深入看起來很累的乾硬疲憊肌，舒服的香氣，不只「RESET」妳的肌膚，連心情都舒緩開來！擺脫看起來很累的疲憊肌～

肌膚看起來很累，必然伴隨著乾燥、不夠滑嫩、乾粗不飽滿等瑕疵，尤其眼周肌膚更可能乾紋狂冒，愈上眼粧看起來紋愈深，整個超顯老…這時建議妳在粧前用今年初剛拿大獎的「碧麗妃 澄淨自然保濕凝露Ｉ」，取約兩個10元硬幣的量，全臉由內而外、由下到上輕輕按摩一分鐘，眼周肌膚則搭配輕點按壓手法+閉目養神1分鐘…滲透力絕佳的天然植物能量，將令妳的臉迅速恢復容光煥發、後續粧容效果大提升！

碧麗妃溫暖關心女性，注重看起來很累的疲憊肌，倡導每位女生都需要自己一個RESET TIME，每天都過專屬於自己的一小段時間，好好充電放鬆自己，且透過碧麗妃澄淨自然系列的產品，以簡單保養就能改善膚況，呈現最好的自己。這系列蘊含天然植萃精華，修護因疲憊而低弱的肌膚屏障機能，從卸粧、洗臉、化粧水乳液這些基礎步驟，讓肌膚由內而外保濕潤澤。

如何看起來不累，選擇只能偶一為之，還得刻意安排的遊玩度假，真的不如自自然然、簡簡單單，每天使肌膚舒舒服服被「RESET」、變漂亮…下班後總忙著幫一家老小採購天然食材、原型食物的妳，請對自己好一點，順便繞去「碧麗妃專門店」走走逛逛，親身感受自然植萃保養品與有溫度的日系保養美學，找回妳自豪的清透水嫩之美，讓看起來很累的疲憊肌退散！

(中時電子報)