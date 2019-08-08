時代力量立委高潞以用因助理遭指控涉嫌未利益迴避，以名下協會名義申請經濟部綠能補助，遭黨中央紀律委員會認定影響黨聲譽，即刻起停權，並建請黨代表大會除名。高潞以用今天下午主動召開記者會，對於這陣子引起的風波造成時即學運夥伴疑慮表達道歉，並宣布即刻起國會辦公室解編，她將籌組調查小組進行調查，要讓整體事件真相大白，給社會一個交代。

高潞以用自從爆發助理涉嫌未利益迴避案後神隱，今天下午在律師林憲同陪同舉行記者會，對於事發至今才對外說明，高潞表示，因為要花時間了解整個風波跟案子來龍去脈，有些事情不是最近發生，需要時間釐清，這段期間回到部落讓族人感到擔心跟挫折是她需要檢討的地方。

高潞說，擔任立委以後從未擔任任何協會理監事，目前僅有公益協會跟罕見疾病協會，証證澄清在立院行使職權未原住民族爭取權益跟補助，遵守相關規範，卻被有心人士不當連結，種種惡意指控她不能接受，她以生命證明，擔任立委以來為原住民竹爭取權利每項補助沒一毛落進口袋。

至於服務團隊涉及綠能風波，為給社會交代，高潞以用宣布，國會辦公室即日起全面解編，同時籌組調查小組一一徹查，若有不當絕對移送法辦，若查無違法也會還辦公室清白。

林憲同說，委員須負擔責任包含刑事犯罪及立委行為法行政責任，國會辦公室全面解編不是切割，而是坦然面對調查，對於外界質疑助理與委員因果關係，委員僅有監督責任，並沒有共犯責任，沒有嚴重到需要開除黨籍拔除不分區立委程度，頂多警告處分。

高潞表示，個人去留事小，但要說明事情來龍去脈，會捍衛清白到底，希望調查結果於8月22日時力黨代表大會前公布，希望能有對外界說明風波真相的機會，只要身為立委的一天，就會在國會為60萬原住民奮鬥，爭取權利跟扶植。

(中時 )