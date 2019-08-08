水利局於該路段設計滯洪池，解決下雨積水問題。(吳亮賢攝)

水利局於該路段設計滯洪池，解決下雨積水問題。(吳亮賢攝)

強颱「利奇馬」近逼台灣，北部地區首當其衝，預估將帶來龐大雨勢及劇烈陣風，新北市長侯友宜今日上午特別到五股成泰路視察排水改善工程，隨後至區公所主持颱洪整備工作會議，要求市府及區公所主動出擊解決問題，因應各類型災害。

侯友宜結束市府災害應變中心會議後，立即前往五股區勘查，先至成泰路1段檢視排水改善工程成效，隨後坐鎮五股區公所，視察災害應變中心運作情形。

侯友宜指出，過去五股區深受淹水之苦，尤以成泰路1段101及175號周邊最嚴重，水利局已設計滯洪池解決問題，該路段施工完成後，再也沒有積水問題。

至於尚未完工的排水工程，侯友宜表示，水利局已打通水路，引導自山上宣洩的洪水，相信能解決五股居民淹水夢魘。

在區公所的整備工作會議中，侯友宜現場指示應加強短延時強降雨時水災情資系統監控，針對8處易積淹水地方，皆納入CCTV監看，市府、公所全員動起來，「突發狀況很多，更需主動出擊，才能第一時間掌握。」

(中時 )