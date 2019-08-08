美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞7日先後到上周末發生槍擊案的埃爾帕索和俄亥俄州代頓市，希望安慰受害者家屬。不過在代頓市等待他的，一如所料是連串反對他到訪的示威。

川普伉儷先到代頓，兩人花了大部分時間在當地一間醫院和職員及傷者見面，期間他向他們說：「上帝正在看顧你們，我想你們知道我們永遠與你們同在。」醫院外有逾200名示威者聚集，批評川普的煽動言論激起起政治和種族緊張局勢。

示威者舉起「限槍法案」的標語，亦展示「川普嬰兒」的巨大汽球。當地居民格雷厄姆說：「我們不要他到這兒。」不過當地也有不少人對川普表達支持。埃爾帕索亦有示威者舉起「種族主義者回去」的標語，有遇難者家屬參與示威，認為川普應與他們見面，說：「這樣才顯示他真的在意。」

另外，超過200名市長8日去信參議院兩黨領袖，促請參議院在暑假休會期間返回國會，審議2個已獲眾議院通過的法案，擴大對槍械銷售的背景審查。信中寫道：「我們的國家無法再等待聯邦政府採取必要的行動，以制止不應獲得槍支的人購買。」惟參議院共和黨參議院領袖麥康奈爾，早前已拒絕召喚參議員返回國會。

(中時 )