南韓央行（韓國銀行）今天預測，陸美貿易戰將和2008年金融危機一樣嚴重衝擊南韓出口。

央行當天發布《貨幣信貸政策報告》指出，今年5月以來，隨著陸美貿易爭端加劇，南韓的出口同比降幅不斷拉大，6月起全球貿易信心普遍動搖導致除半導體、汽車以外的大部分產品的出口量減少。央行認為，陸美矛盾增加了世界經濟的不確定性，引發出口縮水，這與2000年網路泡沫、2008年金融危機對出口的影響路徑相似。

央行還指出，對日本限貿拖累南韓經濟的憂慮也在加深。央行分析稱，考慮到可能給日本和全球IT企業造成的負面影響，有輿論認為限制對韓出口的狀態難以曠日持久，但也有人認為日本限貿出於經濟以外的原因，有可能長期化或擴大化。

央行上月將基準利率由1.75％降至1.5％。上述表態被解讀為是否繼續降息取決於陸美、韓日之間利空消息的多寡。市場預計央行很可能在第四季度降息。央行在報告中暗示，房價波動和家庭債務將成為決定利率的重要考量因素。

(中時 )