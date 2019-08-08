蕭薔8日參加于美人直播「失控廚房」，恰逢父親節，她重現近日學到的料理，于美人大讚「美女做菜就是好看」。蕭薔身材保持極佳，被問到凍齡秘訣，她透露，「不要憂慮，不要多思多慮，我覺得很多病都是氣來的。」

蕭薔（左）意外展現好廚藝。（失控廚房提供）

蕭薔表示，「養生兩重點，不要多思多慮，不過真的很難，得失心跟情緒每個人都會有；另外一個則是晚餐不要吃太多，要讓腸胃休息。」她提及自己吃很少，不過以開心為主，甚至連烤的、炸的食物也不忌口，不過經常吃兩口就飽了，于美人聞言先是大笑：「大家對一點的概念不一樣。」隨即補充，「不受情緒困擾，重點在於做人有彈性，彈性在於對失望的接受度，你可以接受失望的空間。」

蕭薔還透露2項維持好身材的祕訣，「運動跟有興趣及嗜好，運動會分泌多巴胺，人會快樂；人要有興趣，像蔣宋美齡，她喜歡畫畫跟訂做旗袍。」于美人則曝蕭薔早期拍攝「一天只睡一小時」廣告，當時角色需要素顏，蕭薔沒化妝現身卻被誤會非素顏，膚質非常好。

(中時 )