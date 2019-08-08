桃市復興山區電纜遭吹斷 500戶大停電 17:142019/08/08 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃市復興區因部分居民居住在土石流潛勢區，8日下午起紛紛進行撤村。（邱立雅翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市復興區土石流潛勢區保全户10里共89户、346人須撤離，目前警消、公所、由各里里辦與國軍弟兄正前往所有家戶進行撤離，消防第四大隊表示，若家戶已自行先撤離，將會持續前往下一家協助撤村。 已停班停課的復興區風雨時停時有，但也傳出因高壓電纜被吹斷，導致後山500戶大停電，目前區公所已報修，台電正派工中，但目前台7線32K處有落石，公所指出，台電人員是否能進駐無法預期、也無法確定何時修好。 (中時 ) #桃園復興 #電纜 #停電 也許您會感興趣 推薦閱讀 印尼最大電廠跳機 雅加達大停電 19:152019/08/04 國際 印尼多地大停電 3000萬人受影響 23:062019/08/04 國際 清晨強震嚇人 宜蘭一度770戶停電 06:112019/08/08 社會 6.0強震 北市各局處啟動應變小組 萬華687戶停電 06:102019/08/08 生活 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 07:252019/08/08 社會 宜蘭強震 蘇貞昌要求各縣市提高戒備 09:322019/08/08 社會 強震總計全台逾萬戶停電 基地台損9座 11:472019/08/08 生活 88強震 全台1人死亡逾萬戶停電 11:402019/08/08 社會 88大地震 北院2人困電梯驚嚇求救 12:212019/08/08 社會 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 15:432019/08/08 生活 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 代表妻騎車未兩段式左轉遭輾斃 聯結車駕駛獲判無罪 - 社會 最難過的父親節 軍人自戕案今解剖 父疑兒整月未寫莒光日記不單純 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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