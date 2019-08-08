桃園市復興區土石流潛勢區保全户10里共89户、346人須撤離，目前警消、公所、由各里里辦與國軍弟兄正前往所有家戶進行撤離，消防第四大隊表示，若家戶已自行先撤離，將會持續前往下一家協助撤村。

已停班停課的復興區風雨時停時有，但也傳出因高壓電纜被吹斷，導致後山500戶大停電，目前區公所已報修，台電正派工中，但目前台7線32K處有落石，公所指出，台電人員是否能進駐無法預期、也無法確定何時修好。

(中時 )