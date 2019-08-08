防範強颱侵襲，漁船皆已進港避風。（巫靜婷翻攝）

防範強颱侵襲，漁船皆已進港避風。（巫靜婷翻攝）

中央氣象局8日上午8點半發布陸上颱風警報，暴風圈雖未登陸，但受外圍環流影響，中部沿海風浪仍明顯增強，海巡署為確實維護民眾安全，針對港區、觀浪熱點逗留民眾及釣客進行柔性勸離，並提醒漁民避免出港作業，以確保民眾生命財產安全。

海巡署中部分署第三岸巡隊因應颱風來襲，聯合編組苗栗、台中及彰化地區人員針對港區、觀浪遊憩熱點民眾實施柔性勸導，結合地方友軍單位派遣36車149員，針對苗栗假日之森、後龍水尾海域、松柏港北堤至12公墓一帶之衝浪熱點、高美濕地、福寶蚵道及防潮門蚵道觀浪民眾及釣客實施柔性勸離，並提醒漁民勿冒險出港作業，漁船也都已進港避風。

第三岸巡隊指出，颱風期間海巡署將加強岸際巡邏勤務外，並持續勸導民眾勿從事水上活動，另提醒民眾，不要於颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，如執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，將依法開罰。

依據《災害防救法》規定，民眾於颱風期間冒險於海岸從事危險活動，可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，第三岸巡隊表示，颱風期間民眾若發現（生）海上意外救難事件，請立即撥打海巡署「118」免付費服務電話，以利第一時間派員前往救援。

(中時 )