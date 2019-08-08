傳出鴻海前董事長郭台銘與台北市長柯文哲密談，郭表態若民調贏韓5％就脫黨參選，郭陣營昨表是報導是胡說八道，資深媒體人黃光芹今天下午在臉書還原郭柯會內幕，劉宥彤受訪改口稱，若柯P和郭董都沒否認見面與否，「這件事情或許也不能否認」，但她要在去詢問郭董同不同意對外說明。

郭台銘與柯文哲8月1日密談成謎，郭核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨稱相關報導內容是胡說八道，但柯卻沒否認，還說「三分真七分假」，柯上午受訪又提，「除非人家同意，不然去外面講那麼多幹什麼」。

資深媒體人黃光芹下午在臉書還原郭柯會內幕，郭核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤受訪改口說，到目前為止，郭董也沒證實與柯見過面，若郭、柯沒有絕對否認，她或許不能完全說沒有；坦白說，她上次詢問郭董，郭董沒正面回答有或沒有，也沒說太多細節，如果需要她在回去詢問郭董能否對外說明。

劉宥彤接著說，黃光芹臉書提到的細節和先前報導有點不太一樣，現在大家對這件事的幻想蠻多，小說劇情發展隨著每天不斷擴大、編排，很多論述在各大政論節目也都各自講過，算是綜合很多不同論述去拼湊不同角度觀察現在的局勢，尊重黃光芹的說法。

劉宥彤要大家思索2020情勢為何變成這樣，在蔡政府領導下，民進黨內前閣揆賴清德出來挑戰蔡，意味對過往施政失望，另外，國民黨的總統參選人已經底定，「但似乎不是關注這個人是否能贏大選，需要非常多的人幫他」。

她舉鴻海高管的譬喻說明，現今局勢奇妙，一個公司做不好，福委會主委平常替員工謀福利，員工深感福委會主委能苦民所苦，因次要換掉CEO，推福委會主委接替。

黨內遲遲未連繫上郭台銘，目前郭僅在3日上午和王金平會面，「郭王配」隱然成形？劉宥彤否認稱「不會啊！」，郭陣營常常和具有國民黨員身分的朋友接觸，她重申郭王配屬政治上揣測，至今郭董都沒有參與選舉的打算，現在問這些都比較假設性。

媒體詢問，郭董原規劃今天和粉絲相見歡，但因颱風來襲取消，之後延至何時舉行？劉宥彤說，在自然而然、適當時機，需要郭董出面的場合，郭董一定不會排斥且十分樂意和大家見面，但如果出來只是為了政治問題，尤其是假設性議題，就不會特意出來解釋或澄清。

＃2020大選 ＃郭台銘 ＃王金平 ＃柯文哲

(中時 )