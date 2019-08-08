美國自由邦波多黎各總督羅塞略及多名高官爆出侮辱民眾醜聞後，在巨大示威浪潮中辭職。前波多黎各駐美國國會代表皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）接掌邦務卿，成為署理總督，但他因不獲參議院確認而下台。任司法部長的巴斯克斯（Wanda Vazquez）在7日隨即按順序接任，成為波多黎各第2任女總督。

由於羅塞略和時任邦務卿馬林相繼下台，總督一職無人接掌，羅塞略遂任命皮爾路易斯為邦務卿，惟任命僅為眾議院通過。羅塞略指，署理總督毋須獲兩院一致通過；參議員則就此提告，獲裁定任命違憲。皮爾路易斯事前亦已表明，如未獲參議院通過，將會辭職。皮爾路易斯下台後，有民眾上街慶祝。

早前曾表明不欲接任總督的巴斯克斯，終在周三宣誓接任署理總督。她稱︰「我這一步，除了為人民服務以外，別無他求。這座島嶼有必要獲得生活和市場的穩定，以及確保（颶風）災後重建資金。」然而，總督府門外隨後已聚集了數十名示威者，指巴斯克斯並非由人民選出，要求將其撤職。其中一名示威者稱︰「選出總督的應是人民，而非黨。」

(中時 )