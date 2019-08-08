強颱利奇馬過境，新竹縣消防局和衛生局協助撤離重症患者。（羅浚濱翻攝）

強颱利奇馬過境，新竹縣尖石和五峰兩鄉8日下午4時20分累積雨量雖不到50釐米，但縣消防局預估入夜後恐有豪大雨，在下午3時開始與國軍共同針對兩鄉可能發在災害的危險區，協助居民展開撤離行動。

消防局指出，到下午5時，五峰鄉撤離遊客110人，協助洗腎、孕婦和長照等慢性病患撤35人，到機構安置15人，依親18人，尖石鄉協助 慢性病患撤離54人，機構安置17人，依親29人。

(中時 )