尖石五峰危險區居民撤離 17:222019/08/08 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 強颱利奇馬過境，新竹縣消防局和國軍在尖石鄉新樂村和水田村，協助危險區域居民撤離。（羅浚濱翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強颱利奇馬過境，新竹縣消防局和衛生局協助撤離重症患者。（羅浚濱翻攝） 強颱利奇馬過境，新竹縣尖石和五峰兩鄉8日下午4時20分累積雨量雖不到50釐米，但縣消防局預估入夜後恐有豪大雨，在下午3時開始與國軍共同針對兩鄉可能發在災害的危險區，協助居民展開撤離行動。 消防局指出，到下午5時，五峰鄉撤離遊客110人，協助洗腎、孕婦和長照等慢性病患撤35人，到機構安置15人，依親18人，尖石鄉協助 慢性病患撤離54人，機構安置17人，依親29人。 (中時 ) #病患 #機構 #消防局 #慢性 #危險 也許您會感興趣 推薦閱讀 男右手深卡製麵機 趴檯上動彈不得 10:282019/08/04 社會 桃市消防局攜櫻花電梯 辦安全講習 04:102019/08/05 產業特刊 【醫院幽靈】開刀訪友都不准 仁光主任一拳尻昏女病患 11:112019/08/05 社會 謊報失火 警：可罰3000元到1萬5 10:532019/08/06 社會 接力救倒地男 9分鐘KO死神 04:102019/08/07 地方新聞 全台有感地震 北市4級暫無災情 05:462019/08/08 社會 強震北市5意外 萬華687戶已復電 06:532019/08/08 社會 88地震 中市瓦斯管爆裂 緊急搶修止漏 10:272019/08/08 社會 見車不見人 嘉義7旬翁疑墜崖90公尺身亡 14:022019/08/08 社會 嘉義84歲嬤走失 尋獲時落水已溺斃 17:022019/08/08 社會 生活熱門新聞 颱風假來了！三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 威力持續增強中！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 - 生活 颱風假明天有望？三大關鍵決定 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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