今年麻竹筍價格不振，繼帶殼麻竹筍後，農委會擴大去殼麻竹筍保價收購作業，因為得先以人工去殼，收購價格每公斤最少12元。（許素惠攝）

今年麻竹筍價格不振，全國最大產地雲林縣古坑鄉筍農叫苦連天，農委會上月保價收購帶殼筍，這月是盛產高峰，去殼筍價格也差，因而擴大保價收購範圍，以補助加工廠每公斤2元 處理費用，由業者向農民保價收購12元以上，並回溯到7月26日直到9月底，數量不限。

筍農林慶祥表示，農委會7月啟動帶殼麻竹筍收購，當時剝殼筍每公斤還維持在13、14元左右，這個月是產量的最高峰，如今剝殼筍價格已跌到只有9、10元上下。

協助爭取擴大收購層面的立委劉建國指出，帶殼筍自7月5日開始，補助加工廠每公斤1.5元運輸加工費用方式，每公斤至少8.5元保價收購，當時便有農民擔心剝殼筍也會產銷失衡，目前價格果然反應了市場供過於求的現況，保價收購幫助農民度過難關。

農委會也徵求到雲嘉多家願意配合收購作業的加工業者，包括雲林縣古坑鄉重光合作農場、東銘食品加工廠、大埤鄉興安合作農場、元長榮祺食品公司、嘉義縣梅山鄉崧林物產公司、玉美香食品廠、香泉果菜運銷合作社等，提供農民就近服務。

(中時 )