莫拉克風災今屆10週年，內政部表示，當時造成全台643人死亡的慘痛災例，突顯面臨氣候變遷，必須不斷提升當前災害防救機制，才能確保安全。10年來經歷50次颱風，政府皆用最嚴謹的態度面對挑戰，從每次災害擷取經驗，已陸續修訂7次災害防救法，精進各項防災工作。

內政部表示，在莫拉克風災之後，共修訂7次災害防救法，修法重點包括推動地方災害防救自治體制、設立災害防救辦公室、設置異地備援應變中心、國軍主動救災機制、復原重建援助措施、訂定假訊息罰責等。並修訂3次風災災害業務防救計畫，完備情資研判、訊息發布、預防性疏散撤離、孤島整備、避難收容、弱勢族群協助等相關防救災工作與分工。

內政部指出，10年來也針對災防體制、搜救量能、自主救災、應變效能、社會溝通等5大重點面向，由下而上建立災防運作機制，包含預置兵力、規劃救災調度方案、建置及維護緊急通訊設備、運用防救災應變管理資訊系統整合情資、建置一站式災害情報站、發送細胞廣播告警訊息(CBS)、指定電視頻道切換、中央災害應變中心工作會報直播、提供社群網站中、英文資訊、記者會手語翻譯等工作。

此外，為強化民眾自主救災，內政部自2009年起即推動深耕第1、2期計畫，提升基層防救災能力，2018年開始推動第3期計畫，以公所為核心，積極培訓防災士，進一步強化民眾防災意識，包含災害潛勢調查、業務人員教育訓練、強化各縣市政府韌性、向民眾推廣防災工作、邀集企業參與防災工作，提升在大規模災害中，民眾自助、互助能力，截至今年7月止，已建構63處韌性社區、有1607人取得防災士資格、366家企業簽署防災備忘錄。

(中時 )