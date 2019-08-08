李男解剖，軍中同袍到場關心家屬。（程炳璋翻攝）

陸軍大內新兵訓練營區7日發生23歲李姓士兵站哨時輕生，遺體8日解剖釐清死因，李父偕妻子現場聆聽檢察官與法醫說明，他們提出軍中長官未發現兒子整個7月都未寫莒光日記，質疑案情不單純，部隊長官解釋是部隊輔導長7月車禍重傷住院，才未發現李男的空白日記。

陸軍大內營區7日發生站哨阿兵哥自戕案件，23歲李姓阿兵哥過世，遺體8日解剖，家屬到場聽取法醫說明，正值父親節，到場的李父在一旁沉默落淚，無法言語，只剩李母與李家姐姐泣訴兒子在軍中已連續4周未交莒光日記，長官卻都沒發現，質疑整起案件另有隱情。

李姓家屬形容，李男個性內向，還沒交女友，平時乖巧、孝順，因為想從軍減輕父母經濟負擔，崑山科大畢業後，先服義務役，再投入志願役當職業軍人，打算先當兵存錢，4年後退伍，再進職場賺錢。

李男放假回家陪伴父母，在家看戲劇，玩手機遊戲，6日他要收假回家，家人提醒他要返營，卻聽他默默說著不想回部隊，但家人一時不以為意，以為他只是一時的壓力，沒想到隔天就傳出噩耗。

李男部隊長官解釋，部隊的輔導長7月發生嚴重車禍住院，才未察覺李男的日記空白，內部已清查並無不當管教情事，對部隊同僚沒能及時察覺李男輕生念頭感到遺憾，將協助家屬處理善後撫恤問題。

(中時 )