時隔七年 中日重啟戰略對話 17:332019/08/08 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人華春瑩8日宣佈，中日時隔七年，將重啟戰略對話，外交部副部長樂玉成將赴日參加對話。 華春瑩說，經雙方商定，外交部副部長樂玉成將於8月10日與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。 她表示，中日戰略對話是兩國政府加強戰略溝通的重要渠道。此次是雙方時隔7年重啓對話。中方希望通過對話增進雙方政治互信，推動中日關係進一步改善發展。 (旺報 ) #對話 #中日 #戰略 #外交部 #副部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸企暫停新美國農產採購 陸外交部：美先毀大阪共識 10:202019/08/06 兩岸 陸企暫停對美農產採購 陸外交部：盼美落實大阪會晤共識 10:262019/08/06 兩岸 暫停採購美農產品 陸外交部：盼美言而有信 11:142019/08/06 兩岸 禁買美農產品後…陸外交部吐這句 12:012019/08/06 財經 又遭點名涉入私菸案 外交部嚴正駁斥 17:092019/08/06 政治 伊朗總統：願與美對話 需先解除制裁 19:452019/08/06 國際 永滿順號運搬船遭印尼軍艦登檢 外交部交涉中 00:402019/08/07 國際 今年最後一場對外招生 全民外交研習營 8月14日舉辦 04:102019/08/08 投資理財 時隔7年 中日重啟戰略對話 16:182019/08/08 兩岸 時隔7年 北京宣布重啟中日戰略對話 16:442019/08/08 國際 國際熱門新聞 稀土戰開打？陸稀土協會聲明 暗示北京下一步 - 國際 搭廉航沒椅背？一張圖網友暴動 - 國際 川普探望槍擊受害者 遭批「拿出辦法」 - 國際 川普硬訪槍擊案傷心地 慘遭她一句話洗臉 - 國際 撕破臉！過度響應美禁令 華為要這家美企索賠上億 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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