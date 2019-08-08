大陸外交部發言人華春瑩8日宣佈，中日時隔七年，將重啟戰略對話，外交部副部長樂玉成將赴日參加對話。

華春瑩說，經雙方商定，外交部副部長樂玉成將於8月10日與日本外務事務次官秋葉剛男在日本舉行新一輪中日戰略對話。雙方將就雙邊關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

她表示，中日戰略對話是兩國政府加強戰略溝通的重要渠道。此次是雙方時隔7年重啓對話。中方希望通過對話增進雙方政治互信，推動中日關係進一步改善發展。

(旺報 )