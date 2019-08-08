10年前的晚上雨勢不斷，讓久久無法入眠的三地門鄉大社村長白春香走出門外，看著熟悉山林一夜巨變，她深知「部落已經改變」，當時她帶著族人走下山、來到平地定居，在正值莫拉克風災10周年的日子，她口氣堅定強調，「族人仍期待回到原鄉的那一天到來」。

屏東縣政府舉辦莫拉克風災10周年紀念活動，邀請白春香分享這段驚心動魄的歷程，她說，這段過去已經深深烙印在自己腦海裡，因此她全程不看講稿說著，當時山區雨勢猛烈，光1天就下了超過1400毫米雨量，幾乎1年中一半的雨水都在1天內下完。

瞭解事情嚴重，她趕緊到家戶前叫醒熟睡的族人，拚命往高處跑，接著便看到土石流淹沒活動中心，籃球場被淹到只剩球框，家園面目全非。

接下來的幾天，她將族人安排在安全地方，一起煮食、一起吃飯，之後等到直升機救援，看著200多位村民陸續上機，但讓她久久不能忘懷的是，部落耆老遲遲不願走上去、不想離開部落，最後三催四請才將人都平安送下山，她自己則是與幾個年輕人走了7個小時的山路才到平地。

「就是要巡視部落到底變成什麼模樣」，最後白春香描述部落長輩的眼神，彷彿事件才剛發生不久，她在蔡英文總統面前說出部落心願，期待政府能助力整建山林，「族人仍盼望著回到家的那一天到來」。

(中時 )