有關中共代理人修法是否涉及台商，陸委會副主委邱垂正8日重申，相關修法與商業實務上行之有年的商業代理無關，不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸台商投資經營跟權益的問題，只要是正當做生意都不會受影響。他還說，加入台商協會的幹部，跟未來修法可能規範的對象都沒有關係。

邱垂正8日在陸委會例行記者會上還指出，未來在立法過程中，會持續的強化相關的溝通，也會重視台商的建言。陸委會會努力化解台商疑慮，建立共識，也會適時把修法的訊息提供給台商與台生，之後會透過海基會舉辦的台商聯誼會的活動或座談會向台商及相關人士說明政府立場。

邱垂正表示，面對對中共近年來加強對我的統戰滲透，並透過政治代理人積極經營統戰氛圍，已經危害的我國家安全與社會安定。因此推動禁止中共政治代理人的相關法制，有其正當性與必要性。

邱垂正說，陸委會知道部分民眾對於相關的法案內容上存有疑慮，朝野各界對於立法的方向、規範的樣態也有不同的意見，社會輿論還在形成共識的階段。他強調，在未來的立法當中，將持續彙整專家學者與各界的意見，並努力與社會大眾進行溝通，讓本項的立法能夠達到合憲合法，妥善可行、明確嚴謹的目標，讓國家的民主防護網更加的完整，維護國家的安全跟人民的福祉。

(工商 )