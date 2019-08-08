微軟公司今天表示，其承包商會透過聆聽對話來磨練Skype和Cortana數位助理的語音翻譯功能，但這只發生在獲得使用者同意的情況下。

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）以此回應新聞網站Vice一篇報導，捍衛其語音資料處理方式。這篇報導指出，承包商可偷聽到私人話題對話，像是人際關係和減重等。

微軟回應法新社詢問表示：「微軟蒐集語音資料以提供並改善語音服務，像是搜尋、語音指令、聽寫輸入或翻譯服務。」

「我們致力以透明方式蒐集和使用語音資料，確保顧客能夠針對何時和如何使用其語音資料，做出明智抉擇。」

微軟堅稱，獲得顧客允許才會蒐集他們的語音資料，並採取隱私預防措施，包括與負責幫助改善軟體或服務的供應商分享用戶語音資料前，剔除可識別身分資訊。

微軟也表示，要求供應商符合歐洲法律規定的隱私基準。

微軟指出：「我們繼續檢視我們處理語音資料的方式，以確保我們替顧客提供盡可能明確選項，並且提供強大隱私保護措施。」

(中時 )