《好神脫口秀》六場演出一票難求。（卡米地喜劇俱樂部提供）

《好神脫口秀》六場演出一票難求。（卡米地喜劇俱樂部提供）

康康、唐從聖（從從）及蕭志瑋合作的《好神脫口秀》7日起在西門紅樓開演，今下午彩排邀媒體探班，對於6場門票銷售一空，總票房逾170萬！近期為脫口秀忙得沒時間過父親節的康康和從從表示，希望台北演出好口碑帶動日後加場，有機會將整套節目帶到中南部演出。

康康和從從除了主創、主演，兩人還盡心盡力尋找贊助商，讓脫口秀觀眾進場都能憑票索取免費飲品，從從說：「我們把這場秀定調為『酒肉劇場』，就是希望大家進來觀賞時，能邊看邊吃喝，輕鬆享受這幾小時的時光。」現場還提供酒類飲品，康康提醒大家別喝醉，笑說：「還是希望觀眾別喝太多，不然演出時聽到台下打呼聲就不好了。」

康從聖出道近20年，橫跨主持、模仿、舞台劇、電視劇、電影，在很多合作導演的眼中是一個過動兒，每回導演給出一項角色功課，他腦中立刻即興多種演法讓導演看傻眼；康康也說從從在脫口秀籌備期間簡直像個「拚命三郎」，「他每天彩排到半夜，回家又修改劇本到凌晨四點，隔天一早又來彩排，我跟他說這樣太累、演出時精神會不集中，要學我，每天睡八小時，起來後去按摩、接著三溫暖。」

(中時 )