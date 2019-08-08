南非瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）的烏姆佛魯奇野生動物園（uMfolozi Game Reserve)的10頭獅子，在三個禮拜前翹家，其中8隻被追捕回籠，不過最近又有5隻落跑，也就是目前有7頭獅子在外遊蕩，附近居民人心惶惶，催促政府趕緊亡羊補牢，否則人畜生命安全備受威脅。

一位附近居民告訴南非《艾歐爾新聞》，「自從有牛隻被吃後，下個受害者很可能就是我們。我們需要政府出面干預。」

5日清晨居民起床後，發現一頭驢子被吃得只剩下骨頭，他們確信是翹家獅群吃的。

有民眾曾發現獅群在住家附近閒晃，立刻通報省野生動物園管理處。管理處承諾將建造新的圍籬，但居民說，「他們總是說會有新欄杆，但從未兌現諾言。」

這個村莊與野生動物園隔著烏姆佛魯奇河（uMfolozi River）遙遙相望。過去動物園一直把圍欄建在村落這邊，而不是動物園那邊，以方便動物們到河中飲水。報導引述村民談話說，希望新的圍籬建在河對岸，因為春天即將來臨，雨季時河水暴漲沖毀圍欄，居民與牲畜的生命安全將毫無保障。

有居民表示，上個月他飼養的羊群少了12頭，肯定已經進了獅群的肚子裡。「我姊姊與其他婦女到河邊取水，驚見獅子也在，嚇得落荒而逃。也聽聞有人到河邊取水就此消失。我們實在太害怕了。」

地區議員表示，雖然野生動物園管理處有意賠償受害居民，但意義不大。動物園管理處已承諾會儘快追捕逃脫獅群、建築新的圍欄，並對受害居民提供補償。

(中時 )