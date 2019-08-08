台中榮總埔里分院今8日下午於該院大禮堂，舉辦父親節慶祝活動，歡樂的舞蹈表演及烏克麗麗演奏，歡樂的氣氛，為該院的住民們帶來既溫馨又快樂的午後。
中榮埔里分院的父親節活動，特地結合埔里在地的TUTU音樂舞蹈團共同演出，舞蹈團的陳時平老師帶領45位小朋友，在會中帶來連串的舞蹈表演及烏克麗麗演奏，表達對場中所有父親的感恩與崇敬。
活動由3-4歲的小朋友，以可愛又有朝氣的舞蹈揭開序幕，並伴隨著烏克麗麗的曲目演奏，住民也跟著音樂哼唱，場面熱鬧。另由小朋友親手寫上祝福話語的父親卡，也逐一致贈給住院住民們，讓長輩們都相當感動。
中榮埔里分院蔡哲宏副院長表示，感謝TUTU音樂舞蹈團熱心公益，孩子們也犧牲假期，小小年紀就懂得回饋社會，從事公益活動，極為不易；孩子精彩表演讓醫院的住民看得目不轉睛、眉開眼笑，同時帶給榮民伯伯及長輩們美好的視聽享受，並歡度熱鬧、溫馨的父親節。
(中時 )
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